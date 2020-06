Onde assistir ao vivo a Sporting x Paços Ferreira, pelo Campeonato Português?

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (12), às 17h15 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Visando a primeira vitória após a retomada do futebol, o encara o Paços de Ferreira na tarde desta sexta-feira (12), às 17h15 (de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Português. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Espn Brasil, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sporting x Paços de Ferreira DATA Sexta-feira, 12 de junho de 2020 LOCAL Estádio José Alvalade - Lisboa, POR HORÁRIO 17h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo na Espn , na TV fechada. Aqui, na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de um empate com o do Guimarães na retomada do futebol português, o Sporting busca a sua primeira vitória em casa.

Para o duelo, o técnico Rúben Amorim não poderá contar com Luiz Phellype, que segue se recuperando da cirurgia no joelho direito e Joelson Fernandes.

Por outro lado, o Paços de Ferreira luta contra o risco de rebaixamento. Ocupando a 16ª posição, com 25 pontos, a equipe chega embalada após vencer o Rio Ave na última rodada por 3 a 2.

Provável escalação do Sporting: Maximiano; Mathieu, Neto, Coates, Ristovski, Battaglia, Geraldes, Acuña; Plata, Sporar, Vietto.

Provável escalação do Paços de Ferreira: Ribeiro; Silva, Baixinho, Maracás, ; Diaby, Carlos; Amaral, Pedrinho, Ferreira; Douglas.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SPORTING

JOGO CAMPEONATO DATA Sporting 2 x 0 Aves Campeonato Português 8 de março de 2020 Vitória SC 2 x 2 Sporting Campeonato Português 4 de junho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sporting x Tondela Campeonato Português 18 de junho de 2020 17h15 (de Brasília) Belenenses x Sporting Campeonato Português 26 de junho de 2020 15h15 (de Brasília)

PAÇOS DE FERREIRA

JOGO CAMPEONATO DATA Paços de Ferreira 1 x 2 Vitória SC Campeonato Português 8 de março de 2020 Rio Ave 2 x 3 Paços de Ferreira Campeonato Português 7 de junho de 2020

Próximas partidas