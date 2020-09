Onde assistir ao vivo a Lens x PSG, pela Ligue 1?

Duelo marcará a estreia dos parisienses pelo Campeonato Francês; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em sua estreia na , o viaja para enfrentar o Lens, nesta quinta-feira (10), às 16h (de Brasília), em duelo válido pela segunda rodada do . A partida não terá transmissão no . Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Lens x PSG DATA Quinta-feira, 10 de setembro de 2020 LOCAL Stade Félix-Bollaert - Lens, FRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Getty Images)

A partida não terá transmissão no Brasil. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real .

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com muitos problemas para escalar o time que irá a campo diante do Lens, Thomas Tuchel não deverá ter a disposição atletas como Neymar, Marquinhos, Mbappé, Keylor Navas, Paredes e Di María, cortados por testar positivo para o coronavírus Covid-19.

Assim, terá que montar um time remendado, sem suas principais estrelas. Jogadores como Herrera, Sarabia, Choupo-Moting, Diallo, Dagba e Areola devem ganhar chance entre os titulares, substituindo alguns dos principais jogadores do clube.

Enquanto isso, o Lens, que perdeu na primeira rodada diante do Nice, até dominou o jogo, mas esbarrou na boa atuação do goleiro do rival. Assim, deve manter a mesma equipe que sofreu a derrota diante do time dos Alpes.

Provável escalação do Lens: Leca; Gradit, Badé e Medina; Michelin, Cahuzac, Doucouré e Boura; Kakuta; Ganago e Sotoca.

Provável escalação do PSG: Areola; Bernat, Diallo, Kimpembe e Dagba; Herrera, Gueye e Verratti; Draxler, Sarabia e Choupo-Moting

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LENS

JOGO CAMPEONATO DATA Lens 1 x 0 Amistoso 15 de agosto de 2020 Nice 2 x 1 Lens Ligue 1 23 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Lorient x Lens Ligue 1 13 de setembro de 2020 10h (de Brasília) Lens x Ligue 1 19 de setembro de 2020 12h (de Brasília)

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 3 PSG Liga dos Campeões 18 de agosto de 2020 PSG 0 x 1 Liga dos Campeões 23 de agosto de 2020

Próximas partidas