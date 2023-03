Grupos da principal competição sul-americana será conhecido nesta segunda-feira (27), às 13h (de Brasília)

A fase preliminar da Copa Libertadores chegou ao fim, definindo os quatro clubes que se juntaram aos 28 que já estavam classificados para a fase de grupos da competição. Agora, os oito grupos da edição serão definidos através de um sorteio.

O sorteio da fase de grupos será realizado na próxima segunda-feira, 27 de março, às 21h (de Brasília). O evento será realizado em Luque, no Paraguai, onde fica a sede da Conmebol.

Confira tudo sobre o sorteio.

Onde assistir ao sorteio da fase de grupos da Libertadores 2023?

O torcedor poderá assistir ao sorteio da fase de grupos da Libertadores de 2023 ao vivo através das plataformas digitais do SBT (site, Facebook e YouTube), no site do GE, na ESPN 4, na TV fechada, e no Star+, no streaming.

Quais os potes do sorteio da fase de grupos da Libertadores 2023?

As 32 equipes classificadas para a fase de grupos serão divididas em quatro potes de acordo com sua classificação no ranking da Conmebol. Equipes do mesmo país não podem ser sorteadas no mesmo grupo, com exceção das equipes que disputaram a fase preliminar da competição. Confira os potes:



Pote 1

Flamengo

River Plate

Palmeiras

Boca Juniors

Nacional (URU)

Athlético-PR

Independiente Del Valle (EQU)

Olímpia (PAR)

Pote 2

Libertad (PAR)

Atlético Nacional (COL)

Internacional

Barcelona de Guayaquil (EQU)

Racing (ARG)

Corinthians

Colo-Colo (CHI)

Fluminense

Pote 3

Bolívar (BOL)

The Strongest (BOL)

Melgar (PER)

Alianza Lima (PER)

Argentinos Juniors (ARG)

Metropolitanos (VEN) Aucas (EQU)

Monagas (VEN)

Pote 4