Onde assistir a América-RN x ABC ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste

Clássico Rei acontece nesta quarta feira (20), na Arena das Dunas, pela sexta rodada da Copa do Nordeste; confira a transmisção e outras informações

América-RN recebe o ABC na noite desta quarta-feira (20), às 19h (horário de Brasília), na Arena das Dunas, em Natal, pela sexdta rodada da Copa do Nordeste. A partida será transmitida ao vivo pelo Nosso Futebol, no pay-per-view, e pelo DAZN, no streaming (veja a programação na íntegra aqui).

O América-RN vive situação complicada na Lampions. A equipe está na lanterna do Grupo A, somando quatro pontos. Na competição, a equipe recém-assumida pelo técnico Marcelo Cabo vem de sua primeira vitória, por 2 a 0 contra o Juazeirense, fora de casa.

Do outro lado, há seis jogos sem vencer, o ABC busca sua primeira vitória no torneio. O time ocupa a sexta colocação do grupo B, com quatro pontos garantidos nos empates contra Maranhão, Botafogo-PB, Treze e CRB

Mais artigos abaixo

O encontro mais recente das equipes foi pelo Campeonato Potiguar, no último final de semana, na Arena das Dunas. O confronto terminou em um empate sem gols.

Prováveis escalações

América-RN: Renan Bragança; Marcos Ytalo, Salazar, Alan, João Lucas ; Matheus Ferreira, Wenderson, Norberto e Souza; Matheuzinho e Gustavo Henrique (Giovani). Técnico: Marquinhos Santos.

ABC: Carlos Eduardo; Yuri Ferraz, Wesley Santos, Richardson e Romário; Gustavo Daniel, Erick, Diego Jardel; Wallyson, Dolglas Skilo; Daniel Cruz. Técnico: Marcelo Cabo

Desfalques

América-RN

Sem desfalques confirmados.

ABC

Sem desfalques confirmados.

Quando é?