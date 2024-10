Onde assistir a América-MG x Sport ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (28), no Estádio independência; confira a transmissão e outras informações do jogo

América-MG e Sport se enfrentam nesta segunda-feira (28), às 21h (de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 34ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta, do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Sem vencer há três rodadas na Série B, com dois empates e uma derrota, o América-MG busca recuperação. O Coelho, atualmente em oitavo lugar com 49 pontos, está a oito pontos do Novorizontino, último colocado do G-4. Enquanto isso, o Sport, embalado por quatro vitórias consecutivas, ocupa a vice-liderança com 59 pontos e segue na disputa pela liderança com o Santos.

Em 27 jogos disputados entre as equipes, o América-MG soma 10 vitórias, contra nove do Sport, além de oito empates. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B 2024, as equipes empataram por 1 a 1.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

América-MG: Elias; Mateus Henrique, Ricardo Silva, Lucão e Nicolas; Alê, Juninho e Elizari; Rodriguinho, Daniel Júnior e Brenner.

Sport: Caique França; Igor Cariús, Chico, Rafael Thyere e Felipinho; Fabinho, Felipe e Lucas Lima; Barletta, Wellington Silva e Gustavo Coutinho.

Desfalques

América-MG

Sem desfalques confirmados.

Sport

Não há desfalques confirmados.

Quando é?