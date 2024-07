Onde assistir a América-MG x Operário-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (6), pela 14ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

América-MG e Operário-PR entram em campo na manhã deste sábado (6), a partir das 11h (de Brasília), no Independência, em Belo Horizonte, pela 14ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa).

Vindo de derrota, o América-MG caiu para o terceiro lugar, com 22 pontos. O Coelho quer se restabelecer na competição, para tentar terminar a rodada na ponta da tabela. No entanto, o time mandante possui uma série de desfalques.

Já o Operário empatou na partida anterior e desceu para a quarta posição, também com 22 pontos. O Fantasma quer pontuar fora de casa para permanecer dentro do G-4.

Prováveis escalações

América-MG: Dalberson; Mateus Henrique, Jhow, Éder, Nicolas; Alê, Juninho, Moisés; Fabinho, Adyson e Brenner (Renato Marques).

Operário-PR: Rafael Santos; Sávio, Joseph, Willian Machado e Pará; Índio, Vinícius Diniz (Jacy) e Pedro Lucas; Rodrigo Rodrigues, Felipe Augusto e Daniel Lima (Ronaldo ou Ronald).

Desfalques

América-MG

Vinicius, Rodriguinho, Benítez, Daniel Borges, Pedro Barcelos, Júlio, Marlon e Ricardo Silva estão no departamento médico.

Operário-PR

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 6 de julho de 2024

Horário: 11h (de Brasília)

Local: Independência, Belo Horizonte - MG

Arbitragem: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (árbitro), Francisco Chaves Bezerra Junior e Bruno Cesar Chaves Vieira (assistentes), Wanderson Alves de Sousa (quarto árbitro) e Gilberto Rodrigues Castro Junior (VAR)