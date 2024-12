Onde assistir a América-MG x Mirassol ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (15), no Estádio Independência; confira a transmissão e outras informações do jogo

América-MG e Mirassol se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 19h (de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela quinta rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do canal GOAT no YouTube e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Invicto na Série B com duas vitórias e dois empates, o América-MG, com oito pontos, volta ao campo buscando se manter no G-4. Na última rodada, o Coelho venceu o Vila Nova por 3 a 1. Até aqui, a equipe registra um aproveitamento de 66%.

Do outro lado, o Mirassol, com sete pontos, estreou com derrota para o Brusque por 3 a 1, mas se recuperou na sequência com duas vitórias e um empate na Série B. Sem vencer há três meses fora de casa, o técnico Mozart pede para a sua equipe ser mais decisiva.

"Os gols (ser feito diferente). Se pegar o jogo contra o Ituano, finalizamos 26 vezes, empatamos o jogo e quase perdemos inclusive, o Isaque empatou no último lance praticamente. Quando você cria muitas chances, é importante você ser decisivo e eficiente para fazer o gol. Acredito que o jogo contra o América-MG não será atípico, mas normalmente essas partidas são de poucas chances para ambos os lados. Por isso, as chances que criarmos, é importante sermos eficientes para fazer o gol e concentrados para defender, temos que ser quase que perfeitos para sair com o resultado positivo", afirmou o treinador.

Prováveis escalações

América-MG: Dalberson; Mateus Henrique, Ricardo Silva, Éder e Marlon; Alê, Juninho e Benítez (Moisés); Felipe Azevedo (Fabinho), Vítor Jacaré (Adyson) e Renato Marques.

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio e Warley; Neto Moura, Gabriel e Danielzinho; Negueba, Fernandinho e Dellatorre.

Desfalques

América-MG

Sem desfalques confirmados.

Mirassol

Não há desfalques confirmados.

Quando é?