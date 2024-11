Onde assistir a América-MG x Ituano ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (12), no Estádio Independência; confira a transmissão e outras informações do jogo

América-MG e Ituano se enfrentam nesta terça-feira (12), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 36ª rodada da Série B 2024. A terá transmissão ao vivo do Sportv, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view (confira a programação completa).

Sem vencer há três jogos na Série B, com dois empates e uma derrota, o América-MG ocupa a nona posição na tabela, com 52 pontos. Matematicamente, o Coelho tem poucas chances de alcançar o acesso à Série A.

"A minha ideia é poder iniciar o ano trabalhando na montagem do plantel, como já começamos, e estabelecer um padrão de jogo. Mas isso tudo não depende apenas da minha vontade", afirmou o técnico Lisca.

Por outro lado, o Ituano luta contra o rebaixamento. Com 34 pontos, a equipe está cinco pontos atrás do CRB, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Nas últimas duas rodadas, sofreu derrotas para o Brusque, por 1 a 0, e para o Ceará, por 2 a 1.

Prováveis escalações

América-MG: Elias; Mateus Henrique, Lucão, Ricardo Silva, Nicolas Vichiatto; Alê; Juninho, Elizari, Daniel Jr, Rodriguinho; Brenner.

Ituano: Jefferson Paulino; Guilherme Lazaroni, Guillermo Mariano, Claudinho; Marcinho; Yann, José Aldo e Rodrigo; Salatiel, Thonny Anderson e Vinicius Paiva.

Desfalques

América-MG

Não há desfalques confirmados.

Ituano

Sem desfalques confirmados.

Quando é?