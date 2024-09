Onde assistir a América-MG x Guarani ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo neste domingo (8), no Estádio Independência; confira a transmissão e outras informações do jogo

América-MG e Guarani se enfrentam neste domingo (8), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 25ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta, do canal GOAT no YouTube, além do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa).

Sem vencer há quatro jogos, com dois empates e duas derrotas, o América-MG busca a recuperação na Série B. No momento, o Coelho aparece no meio da tabela, com 35 pontos e um aproveitamento de 48%.

Por outro lado, o Guarani está na lanterna da Série B, com apenas 21 pontos conquistados. Nos últimos quatro jogos disputados, o Bugre registra três vitórias e um empate.

Prováveis escalações

América-MG: Elias Martello; Daniel Borges, Ricardo Silva, Éder Ferreira, Marlon Lopes; Juninho, Felipe Amaral, Fabinho, Alê, Vinícius; Matheus Davó.

Guarani: Vladimir; Jefferson, Matheus Salustiano, Douglas, Guilherme Pacheco; Airton, Matheus Bueno, Gabriel Bispo, João Victor; Caio Dantas, Luan Dias.

Desfalques

América-MG

Sem desfalques confirmados.

Guarani

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 8 de setembro de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Independência - Belo Horizonte, MG