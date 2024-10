Onde assistir a América-MG x Goiás ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (17), no Estádio Independência; confira a transmissão e outras informações do jogo

Goiás e América-MG se enfrentam nesta quinta-feira (17), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Independência, pela 32ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Após empatar com o Avaí por 2 a 2 na última rodada, o América-MG está na briga pelo acesso. Em sétimo lugar, com 48 pontos, o Coelho está a dois do Mirasso, que fecha o G4. Já o Goiás, no meio da tabela, com 41 pontos, foi derrotado pelo Vila Nova por 1 a 0.

Prováveis escalações

América-MG: Elias; Daniel Borges, Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Alê, Elizari e Juninho; Rodriguinho, Fabinho e Brenner (Davó).

Goiás: Tadeu; Diego, Lucas Ribeiro (Edson Felipe), Messias e Sander; Marcão, Juninho e Rafael Gava; Welliton Matheus, Edu (Breno Herculano) e Rildo.

Desfalques

Goiás

Sem desfalques confirmados.

América-MG

Benítez, Daniel Júnior, Felipe Azevedo, Gustavinho e Pedro Barcelos seguem no DM.

Quando é?