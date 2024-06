Onde assistir a América-MG x CRB ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (15), pela décima rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O América-MG recebe o CRB na tarde deste sábado (15), a partir das 15h30 (de Brasília), no Independência, em Belo Horizonte, pela décima rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na 15ª posição com 8 pontos, o CRB volta a campo pela Série B, já que disputou as finais da Copa do Nordeste e acabou perdendo. Apesar de dois jogos a menos que os rivais, o time alagoano conseguiu ficar fora da zona de rebaixamento e foca totalmente no campeonato para tentar subir na tabela.

Já o América-MG entra em campo defendendo a sua liderança. Com 18 pontos, o Coelho busca um novo triunfo para seguir firme em sua caminhada rumo ao acesso.

Prováveis escalações

América-MG: Dalberson; Daniel Borges, Éder, Júlio e Nicolas; Alê, Juninho e Moisés (Felipe Amaral); Adyson (Benítez), Fabinho e Renato Marques. Técnico: Cauan de Almeida.

CRB: Matheus Albino; Hereda, Gustavo Henrique, Darlisson e Jorge; Falcão, João Pedro e Gegê; Mike (João Neto), Anselmo Ramon e Léo Pereira.

Desfalques

América-MG

Sem desfalques confirmados.

CRB

Facundo Labandeira e Saimon estão no departamento médico, enquanto Alemão cumpre suspensão.

Quando é?

Data: sábado, 15 de junho de 2024

Horário: 15h30 (de Brasília)

Local: Independência, Belo Horizonte - MG

Arbitragem: Davi de Oliveira Lacerda (árbitro), Adilson Gomes de Oliveira e Arthur Pancieri Pires (assistentes), Hieger Tulio Cardoso (quarto árbitro) e Marcio Henrique de Gois (VAR-FIFA) (VAR)