Onde assistir a América-MG x Ceará ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo neste domingo (28), no Estádio Independência; confira a transmissão e outras informações do jogo

América-MG e Ceará se enfrentam neste domingo (28), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 18ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após três empates e uma vitória na Série B nos últimos quatro jogos disputados, o América-MG está na briga pelas primeiras posições. O Coelho está na terceira posição, com 28 pontos e um aproveitamento de 54%.

Já o Ceará, embalado com duas vitórias consecutivas, quer entrar na briga pelo G-4 da Série B. Com 25 pontos, o Vozão está a dois do Novorizontino, quarto colocado. Em 31 jogos disputados entre as equipes, a equipe cearense soma sete vitórias, contra 13 do América-MG, além de 11 empates.

Prováveis escalações

América-MG: Elias Martello; Mateus Henrique, Ricardo Silva, Éder Ferreira, Marlon Lopes; Felipe Amaral, Juninho, Fabinho, Felipe Azevedo, Alê; Renato Marques.

Ceará: Richard; Rafael Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo, Matheus Bahia; Raí Ramos, Lourenço, Patrick De Lucca, Aylon; Facundo Barceló e Jorge Recalde.

Desfalques

América-MG

Sem desfalques confirmados.

Ceará

Jean Irmer e Lucas Mugni estão suspensos, enquanto Barceló e Richardson seguem no DM.

Quando é?

Data: domingo, 28 de julho de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Independência - Belo Horizonte, MG

Arbitragem: Denis da Silva (árbitro), Brigida Cirilo e Fabio Pereira (assistentes), Murilo Francisco (quarto árbitro), José Claudio Rocha (VAR)