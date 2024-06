Onde assistir a América-MG x Avaí ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (25), no Estádio Independência; confira a transmissão e outras informações do jogo

Valendo a liderança, América-MG e Avaí se enfrentam nesta terça-feira (25), às 19h (de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 12ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 2 na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Atualmente com os mesmos 21 pontos, as duas equipes estão na primeira e segunda colocação. O América-MG leva vantagem pelo saldo de gols, que é de seis contra quatro do Avaí. Na última rodada, o Coelho foi derrotado pelo Coritiba por 1 a 0, enquanto o Leão da Ilha empatou sem gols com o Brusque.

Prováveis escalações

América-MG: Dalberson; Daniel Borges (Mateus Henrique), Ricardo Silva, Júlio e Marlon; Alê, Juninho, Moisés e Felipe Amaral; Fabinho e Renato Marques.

Avaí: César; Marcos Vinícius, Gustavo Vilar, Jonathan Costa e Mário Sérgio; Zé Ricardo (Judson), Willian Maranhão, João Paulo e Giovanni; Hygor e Garcez.

Desfalques

América-MG

Sem desfalques confirmados.

Avaí

Pedro Castro está em transição física, enquanto Ronaldo Henrique e Tiago Pagnussat vão cumprir suspensão.

Quando é?

Data: terça-feira, 25 de junho de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Independência - Belo Horizonte, MG