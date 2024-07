Onde assistir a América-MG x Amazonas ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (20), pela 16ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O América-MG recebe o Amazonas na tarde deste sábado (20), a partir das 17h (de Brasília), no Independência, em Belo Horizonte, pela 16ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil e da Band, na TV aberta, do Premiere, no pay-per-view e do Canal Goat, no streaming (veja a programação completa).

Vindo de um empate no jogo passado, o América-MG estacionou na terceira posição, com 26 pontos. O Coelho, entretanto, vê os rivais pelo retrovisor e sabe que precisa pontuar para permanecer no G-4.

Do outro lado, o Amazonas ganhou na rodada anterior e está na 15ª colocação, com 24 pontos. O time quer pontuar fora de casa para continuar fora do Z-4.

Prováveis escalações

América-MG: Elias; Mateus Henrique, Ricardo Silva, Eder e Marlon; Alê, Moisés e Juninho; Adyson, Brenner (Renato Marques) e Fabinho.

Amazonas: Marcão; Ezequiel, Alvariño, Diogo Silva e Renan Castro; Cocote, Cauan Barros (Diego Torres) e Rafael Tavares; Matheus Serafim, Sassá (Bruno Lopes) e Ênio.

Desfalques

América-MG

Sem desfalques confirmados.

Amazonas

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 20 de julho de 2024

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Independência, Belo Horizonte - MG

Arbitragem: Fabio Augusto Santos Sá Junior (árbitro), Márcia Bezerra Lopes Caetano e Daniel Vidal Pimentel (assistentes), Daniel da Cunha Oliveira Filho (quarto árbitro) e Jose Claudio Rocha Filho (VAR-FIFA) (VAR)