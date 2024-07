Onde assistir a Amazonas x Vila Nova ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (8), no Estádio Carlos Zamith; confira a transmissão e outras informações do jogo

Amazonas e Vila Nova se enfrentam nesta segunda-feira (8), às 21h (de Brasília), no Estádio Carlos Zamith, em Manaus, pela 14ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta, do canal GOAT no YouTube e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na luta contra o rebaixamento, o Amazonas, com 16 pontos, vem de dois empates e uma vitória nos últimos três jogos disputados. O técnico Rafael Lacerda revelou que a equipe tentará conquistar um bom resultado em casa.

"A gente tem mais um jogo difícil, mas a gente sabe das nossas condições. Respeitamos o nosso adversário. É um adversário que vem em um momento muito bom, disputando a parte de cima da tabela. É um trabalho que está dando certo, uma equipe intensa", afirmou o técnico Rafael Lacerda.

"Mas a gente, dentro da nossa casa, a gente vai tentar colocar as nossas ideias, os conceitos que a gente acredita. Os atletas estão cada vez mais assimilando o trabalho. Passamos um pouco mais de um mês que a gente está dentro do clube e a gente vê uma evolução muito grande. E a gente espera sim fazer um grande jogo, mas acima de tudo conquistar uma vitória, que vai ser muito importante para a sequência da competição", completou.

Do outro lado, o Vila Nova está na briga para entrar no G-4 da Série B. Com 21 pontos, o time está a um do Operário-PR. Nos últimos três jogos, foram duas derrotas e um empate.

Prováveis escalações

Amazonas: Marcão; Ezequiel, Miranda, Diogo Silva e Fabiano; Matheus Serafim, Cauan Barros, Jiménez e Enio; Tavares e Jô.

Vila Nova: Dênis Júnior; João Vitor, Jemmes, Quintero e Elias; Geovane, Ralf e Luciano Naninho; Henrique Almeida, Juan Christian e Alesson.

Desfalques

Amazonas

Sem desfalques confirmados.

Vila Nova

Rhuan e Cristiano vão cumprir suspensão, enquanto Eric, Igor Henrique e Júnior Todinho estão no DM.

Quando é?

Data: segunda-feira, 8 de julho de 2024

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Estádio Carlos Zamith - Manaus, AM