Onde assistir a Amazonas x Ponte Preta ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (20), na Arena da Amazônia; confira a transmissão e outras informações do jogo

Amazonas e Ponte Preta se enfrentam nesta terça-feira (20), às 21h (de Brasília), na Arena da Amazônia, pela 22ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta, do canal GOAT YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após a vitória sobre o CRB por 2 a 0, Amazonas busca emplacar mais um triunfo na Série B. No momento, a equipe ocupa a 12ª posição, com 27 pontos conquistados. Já a Ponte Preta, em 11º lugar, com 28 pontos, vem de uma vitória e dois empates.

Prováveis escalações

Amazonas: Marcão; Ezequiel, Miranda, Alexis, Fabiano, Ênio, Cauan Barros, Erick Varão, Matheus Serafim, Diego Fabián e Luan Silva.

Ponte Preta: Pedro Rocha; Igor Inocêncio, Mateus Silva, Joílson, Gabriel Risso, Ramon, Emerson Santos, Renato, Dodô, Éverton Brito e Vinicius.

Desfalques

Amazonas

Sem desfalques confirmados.

Ponte Preta

Elvis e Castro estão suspensos, enquanto Gabriel Novaes sofreu lesão muscular.

Quando é?

Data: terça-feira, 20 de agosto de 2024

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Arena da Amazônia - Manaus, AM