Onde assistir a Amazonas x Operário-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Empatadas em pontos, equipes se enfrentam nesta quarta-feira (18), na Arena da Amazônia, pela segunda divisão do Campeonato Brasileiro; confira

Amazonas e Operário-PR se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 21h (de Brasília), na Arena da Amazônia, pela 27ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada, do Premiere, no pay-per-view, e do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa).

O Amazonas chega embalado com uma sequência de seis jogos de invencibilidade, com três vitórias e três empates, ocupando atualmente a 11ª colocação.

Do outro lado, o Operário-PR vem com a confiança renovada após vencer o Coritiba em uma campanha oscilante no campeonato. O técnico Rafael Guanaes terá de lidar com as baixas de Rodrigo Rodrigues e Vinícius Diniz, mas enxerga no duelo uma oportunidade para engatar uma sequência de vitórias e seguir sonhando com o G-4.

Mais artigos abaixo

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!

Prováveis escalações

Amazonas: Marcão; Tiago Cametá, Miranda, Iván Alvariño, Fabiano; Erick Varão, Cauan Barros, Diego Torres; Matheus Serafim, Sassá e Ênio.

Operário-PR: Gabriel Mesquita; Thales Oleques, Allan Godói, Willian Machado e Pará; Jacy, Neto Paraíba e Boschilia; Maxwell (Nathan Fogaça), Felipe Augusto e Vinícius Mingotti.

Desfalques:

Amazonas

Sem desfalques confirmados.

Operário-PR

Rafael Santos, Talles, Pedro Lucas, Dudu Scheit, Alemão, Igor, Filipe Claudino e Guilherme Azevedo estão lesionados e indisponíveis para o confronto. Rodrigo Rodrigues, Vinícius Diniz e Sávio cumprem suspensão.

Quando é?