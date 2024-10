Onde assistir a Amazonas x Novorizontino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (4), na Arena da Amazônia; confira a transmissão e outras informações do jogo

Amazonas e Novorizontino se enfrentam nesta sexta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), na Arena da Amazônia, pela 30ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Sem vencer há três rodadas, com duas derrotas e um empate, o Amazonas está no meio da tabela da Série B, com 39 pontos. Já o Novorizontino, na briga pelo título, está na liderança, com 54 e 62% de aproveitamento no torneio.

Prováveis escalações

Novorizontino: Jordi; Luisão, Rafael Donato e Patrick; Rodrigo Soares, Eduardo, Marlon e Waguininho; Pablo Dyego, Neto Pessoa e Rodolfo.

Amazonas: Marcão; Ezequiel, Miranda, Alvariño e Fabiano; Jiménez, Cauan Barros e Diego Torres; Ênio, Matheus Serafim e Luan Silva.

Desfalques

Amazonas

Sem desfalques confirmados.

Novorizontino

César Martins, Willian Farias e Raul Prata seguem lesionados.

Quando é?

Data: sexta-feira, 4 de outubro de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Arena da Amazônia - Manaus, AM