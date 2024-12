Onde assistir a Amazonas x Mirassol ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (28), na Arena da Amazônia; confira a transmissão e outras informações do jogo

Amazonas e Mirassol se enfrentam na noite desta terça-feira (28), às 19h (de Brasília), na Arena da Amazônia, em Manaus, pela sétima rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na luta contra o rebaixamento, o Amazonas volta ao campo buscando se afastar do Z-4. Com cinco pontos, a equipe registra uma vitória, dois empates e três derrotas. Um aproveitamento de 27% no torneio.

Por outro lado, o Mirassol, atualmente na sétima posição com 11 pontos, vem em uma boa sequência de três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos. Sua única derrota na Série B ocorreu na rodada de estreia, quando perdeu para o Brusque por 3 a 1.

Prováveis escalações

Amazonas: Marcão; Patric, Miranda, Diogo Silva e Fabiano; Pará, Xavier, Wendell, Rafael Tavares e Matheus Serafim; Sassá.

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio e Warley; Neto Moura, Danielzinho e Chico Kim; Negueba, Fernandinho e Dellatorre.

Desfalques

Amazonas

Sem desfalques confirmados.

Mirassol

Não há desfalques confirmados.

Quando é?