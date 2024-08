Onde assistir a Amazonas x Ituano ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (3),pela 19ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Amazonas e Ituano entram em campo na noite deste sábado (3), a partir das 21h30 (de Brasília), no estádio Carlos Zamith, em Manaus, pela 19ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa).

Sem vencer há dois jogos, o Amazonas estacionou na 15ª posição, com 21 pontos. O time aurinegro sabe que precisa voltar a vencer para continuar fora da zona de rebaixamento.

Do outro lado, o Ituano está há quatro partidas sem ganhar. O Rubro-Negro é o 19º colocado, com 13 pontos e precisa reagir para ganhar fôlego na luta para deixar o Z-4.

Prováveis escalações

Amazonas: Amazonas FC: Edson Mardden; Patric, Alvariño, Diogo Silva e Fabiano; Judá, Xavier e Rafael Tavares (Diego Torres); William Barbio, Sassá e Matheus Serafim.

Ituano: Jefferson Paulino; Léo Oliveira, Guilherme Mariano, Claudinho e Eduardo Diniz; Miquéiras, Eduardo Person e Neto Berola; Thonny Anderson, Vinícius Paiva e Leozinho.

Desfalques

Amazonas

Sem desfalques confirmados.

Ituano

José Aldo e Wálber cumprem suspensão.

Quando é?

Data: sábado, 3 de agosto de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: estádio Carlos Zamith, Manaus - AM