Onde assistir a Amazonas x Guarani ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (24), no Estádio Carlos Zamith; confira a transmissão e outras informações do jogo

Amazonas e Guarani se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Carlos Zamith, em Manaus, pela 17ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada, e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Buscando se afastar da zona de rebaixamento, o Amazonas soma 20 pontos e um aproveitamento de 41%. Nas últimas duas rodadas, a equipe venceu o Botafogo-SP por 1 a 0 e empatou sem gols com o América-MG.

Do outro lado, o Guarani entra em campo pressionado. Sem vencer há 12 rodadas, a equipe registra oito derrotas e quatro empates. No momento, está na lanterna da Série B, com apenas sete pontos conquistados.

Prováveis escalações

Amazonas: Marcão, Ezequiel, Miranda, Iván Alvariño , Fabiano, Cauan Barros, Erick Varão, Rafael Tavares, Matheus Serafim, Sassá, Ênio.

Guarani: Douglas Borges, Pacheco, Léo Santos, Matheus Salustiano, Jefferson, Matheus Bueno, Gabriel Bispo, Airton, Luan Dias, João Victor, Caio Dantas.

Desfalques

Amazonas

Sem desfalques confirmados.

Guarani

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 24 de julho de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Carlos Zamith - Manaus, AM