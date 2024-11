Onde assistir a Amazonas x Goiás ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (16), pela 37ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Amazonas e Goiás entram em campo na noite deste sábado (16), a partir das 19h (de Brasília), no estádio Carlos Zamith, em Manaus, pela 37ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa).

Em nono lugar com 49 pontos, o Amazonas não tem mais pretensões no campeonato, já que não possui chances de subir, mas conseguiu garantir a permanência na Série B. O time, entretanto, quer encerrar a competição na melhor colocação possível.

Já o Goiás está na sétima posição, com 57 pontos, e ainda sonha com o acesso. Para isso, o Esmeraldino, além de vencer, precisa contar com tropeços das equipes que estão acima na tabela.

Prováveis escalações

Amazonas: Marcão; Ezequiel, Miranda, Alvariño e Fabiano (Sidcley); Sousa, Cauan Barros e Diego Torres; Ênio, Sassá e William Barbio.

Goiás: Tadeu; Diego Caito, Messias, Reynaldo (Edson Felipe) e Sander; Marcão Silva, Rafael Gava e Juninho (Régis); Welliton, Breno Herculano e Paulo Baya (Rildo).

Desfalques

Amazonas

Sem desfalques confirmados.

Goiás

Lucas Ribeiro cumpre suspensão, enquanto Diego está lesionado.

Quando é?