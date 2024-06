Onde assistir a Amazonas x Coritiba ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (25), no Estádio Carlos Zamith; confira a transmissão e outras informações do jogo

Amazonas e Coritiba se enfrentam nesta terça-feira (25), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Carlos Zamith, em Manaus, pela 12ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 2 na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na luta contra o rebaixamento, o Amazonas volta a campo pressionado a conquistar a vitória, após ser derrotado pela Chapecoense por 1 a 0 e empatar com o Novorizontino por 1 a 1 nos últimos dois jogos disputados.

Do outro lado, o Coritiba vai em busca de sua primeira vitória como visitante na Série B 2024. No meio da tabela, com 18 pontos, o Coxa vem de duas vitórias e um empate.

Prováveis escalações

Amazonas: Marcos Miranda; Ezequiel, Alvariño, Diogo Silva e Fabiano; Judá, Xavier e Rafael Tavares; William Barbio, Sassá e Matheus Serafim.

Coritiba: Pedro Morisco; Natanael, Marco Antônio, Bruno Melo e Rodrigo Gelado; Sebastián Gómez (Morelli), Vini Paulista e Matheus Frizzo; Lucas Ronier, Figueiredo e Leandro Damião.

Desfalques

Amazonas

Sem desfalques confirmados.

Coritiba

Brandão está machucado.

Quando é?

Data: terça-feira, 25 de junho de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Carlos Zamith - Manaus, AM