Onde assistir a Amazonas x Chapecoense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (13), no Estádio Carlos Zamith; confira a transmissão e outras informações do jogo

Amazonas e Chapecoense se enfrentam nesta quinta-feira (13), às 21h (de Brasília), no Estádio Carlos Zamith, em Manaus, pela décima rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta, do canal GOAT no YouTube e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na 12ª posição, com 11 pontos, o Amazonas busca emplacar a segunda vitória consecutiva na Série B após vencer o Brusque por 2 a 1. Já a Chapecoense quer a recuperação após cinco empates e duas derrotas nos últimos sete jogos no torneio.

Prováveis escalações

Amazonas: Edson Mardden; Patric, Alvariño, Diogo Silva e Fabiano; Judá, Xavier e Rafael Tavares (Diego Torres); William Barbio, Sassá e Matheus Serafim.

Chapecoense: Cavichioli, Marcelinho, Bruno Leonardo, Eduardo Doma, Mancha, Foguinho, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto, Thomás, Marcinho e Mário Sérgio.

Desfalques

Amazonas

Cauan Barros está machucado.

Chapecoense

Thomás cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Perotti e Rômulo estão no departamento médico.

Quando é?

Data: quinta-feira, 13 de junho de 2024

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Estádio Carlos Zamith - Manaus, AM