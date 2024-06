Onde assistir a Amazonas x Brusque ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (8), pela nona rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Amazonas recebe o Brusque na tarde deste sábado (8), a partir das 17h (de Brasília), no estádio Carlos Zamith, em Manaus, pela nona rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, do Premiere no pay-per-view, e do Canal Goat, na internet (veja a programação completa).

Vindo de derrota no jogo passado, o Amazonas caiu para o 15º lugar, com 8 pontos. A equipe faz uma campanha irregular até o momento e sabe que precisa reagir para voltar para o Z-4.

Do outro lado, o Brusque empatou a partida anterior e foi para a 19ª colocação, com 6 pontos. O time catarinense tem uma série de desfalques por lesões, sendo o setor ofensivo o mais afetado para o duelo deste sábado.

Prováveis escalações

Amazonas: Edson Mardden; Patric, Alvariño, Diogo Silva e Fabiano; Judá, Xavier e Rafael Tavares (Diego Torres); William Barbio, Sassá e Matheus Serafim.

Brusque: Matheus Nogueira, Mateus Pivô, Maurício, Wallace, Alex ruan, Marcos Serrato, Anderson Rosa, Dentinho, Diego Mathias, Diego Tavares e Osman.

Desfalques

Amazonas

Sem desfalques confirmados.

Brusque

Cristovam, Olavo, Paulinho Moccelin e Guilherme Queiróz estão no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 8 de junho de 2024

Horário: 17h (de Brasília)

Local: estádio Carlos Zamith, Manaus - AM

Arbitragem: Paulo Henrique de Melo Salmazio (árbitro), Rafael Trombeta e Diego dos Santos Ruberdo (assistentes), Ivan da Silva Guimaraes Junior (quarto árbitro) e Jose Claudio Rocha Filho (VAR-FIFA) (VAR)