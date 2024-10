Onde assistir a Amazonas x Botafogo-SP ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (29), na Arena da Amazônia; confira a transmissão e outras informações do jogo

Amazonas e Botafogo-SP se enfrentam nesta terça-feira (29), às 21h30 (de Brasília), na Arena da Amazônia, pela 34ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após duas derrotas consecutivas, o Amazonas busca a recuperação na Série B. Em 12º lugar, com 45 pontos, a equipe registra aproveitamento de 45%. Já o Botafogo-SP, na zona de rebaixamento, com 36 pontos, vem de duas derrotas e um empate nos últimos três jogos disputados.

Prováveis escalações

Amazonas: Marcão; Ezequiel, Miranda, Alvariño e Fabiano; Jiménez, Erick Varão e Rafael Tavares; Matheus Serafim, Ênio e Luan Silva.

Mais artigos abaixo

Botafogo-SP: Victor Souza; Wallison, Raphael, Bernardo Schappo, Jean Victor; Emerson Ramon, Sabit, Fillipe Soutto (João Costa); Douglas Baggio, Alexandre Jesus e Victor Andrade.

Desfalques

Amazonas

Cauãn Barros e Diego Torres estão suspensos.

Botafogo-SP

João Carlos e Pedro Costa estão no DM.

Quando é?