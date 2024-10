Onde assistir a Amazonas x Avaí ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (18), na Arena da Amazônia; confira a transmissão e outras informações do jogo

Amazonas e Avaí se enfrentam nesta sexta-feira (18), às 21h30 (horário de Brasília), na Arena da Amazônia, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta, do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

No meio da tabela, com 42 pontos, o Amazonas vem de derrota para o Coritiba por 3 a 1 enquanto o Avaí, com 43 pontos, vem de uma derrota e três empates nos últimos quatro jogos disputados na Série B.

Prováveis escalações

Amazonas: Marcão; Tiago Cametá (Pará), Miranda, Alvariño e Fabiano; Jiménez, Cauan Barros (Erick Varão) e Diego Torres; Ênio, Matheus Serafim e Luan Silva (Dentinho).

Avaí: César; Marcos Vinícius, Gustavo Vilar, Tiago, Mário Sérgio; Zé Ricardo, Rodrigo Santos, Andrey, Giovanni; William Pottker, Hygor (Vágner Love).

Desfalques

Amazonas

Ezequiel está suspenso pelo terceiro amarelo

Avaí

Sem desfalques confirmados.

Quando é?