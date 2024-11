Onde assistir a Amazonas x América-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (05), na Arena da Amazônia; confira a transmissão e outras informações do jogo

Amazonas e América-MG se enfrentam nesta terça-feira (05), às 19h (de Brasília), na Arena da Amazônia, pela 35ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após a vitória sobre o Sport por 2 a 1, o América-MG busca emplacar mais três pontos na Série B. Em oitavo lugar, com 52 pontos, o Coelho ainda sonha com o acesso à Série A. Já o Amazonas chega pressionado após três derrotas para Vila Nova, Goiás e Botafogo-SP. No momento, a equipe amazonense ocupa o meio da tabela, na 12ª posição, com 45 pontos.

Prováveis escalações

Amazonas: Marcão; Ezequiel, Miranda, Fabiano e Renan Castro; Pará, Erick Varão e Diego Torres; Robson Duarte, Serafim e Luan Silva.

América-MG: Elias; Mateus Henrique, Ricardo Silva, Lucão e Nicolas; Alê, Juninho e Elizari; Rodriguinho, Daniel Júnior e Brenner.

Desfalques

Amazonas

Ivan Alvariño Cauan Barros, Cocote e Ênio estão suspensos.

América-MG

Marlon segue no departamento médico.

Quando é?