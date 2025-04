Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (10), na KINGDOM ARENA; veja tudo o que você precisa saber

Al Ittihad e Al Orobah se enfrentam nesta quinta-feira (10), às 15h (horário de Brasília), em confronto válido pela 27ª rodada da Saudi Pro League, o Campeonato Saudita 2024/25. A partida acontece na King Abdullah Economic City, em Jedá, e terá transmissão do BandSports, na TV fechada, do Canal GOAT e do Esporte na Band, ambos no YouTube (veja a programação completa de futebol aqui).

O Al Ittihad tem a chance de abrir oito pontos de vantagem na liderança do Sauditão, já que o Al Hilal, vice-líder, só jogará na sexta-feira. Os comandados de Laurent Blanc vêm de um empate dramático com o Al Ahli, no qual Karim Benzema marcou nos acréscimos. Ademais, a equipe segue invicta há dez partidas e quer aumentar esta sequência.

O Al Orobah, enquanto isso, vive cenário be distinto. A equipe perdeu seu seus últimos três compromissos e está sob o risco de terminar a rodada na zona de rebaixamento. O principal problema é a defesa, que sofreu 51 gols em 26 jogos, culminando em uma árdua tarefa

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Al Ittihad: Al-Shanqity; Shanqeeti, Al-Mousa, Pereira e Kadesh; Kanté e Fabinho; Diaby, Aouar e Hernández; Benzema. Técnico: Laurent Blanc.

Al Orobah: Coucke; Al-Maqati, Kandouss, Al-Shuwaish e Abu Taha; Gudmundsson e Muhar; Al-Shammeri; Young e Al-Torais; Al Somah. Técnico: Adnan Hamad.

Desfalques

Al Ittihad

Mario Mitaj, Steven Bergwijn, Predrag Rajkovic e Mohammed Al-Mahasneh (lesionados).

Al Orobah

Jean Michael Seri (lesionado).

Quando é?