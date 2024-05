Onde assistir a Al-Ahli x Al-Hilal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Neymar e Firmino no Campeonato Saudita

Equipes vão a campo, nesta segunda-feira (06), pela 28ª rodada da Saudi Pro League; confira a transmissão e outras informações da partida

Al-Ahli e Al-Hilal se enfrentam nesta segunda-feira (06), às 15h (horário de Brasília), em jogo atrasado válido pela 28ª rodada do Campeonato Saudita. A partida acontece no Estádio King Abdullah, em Jidá, e terá transmissão ao vivo do Canal GOAT, no YouTube, e do BandSports, na TV fechada e no streaming. (confira a programação completa aqui).

O Al Hilal vive bom momento na temporada, apesar da eliminação na Champions League Asiática. Comandado pelo português Jorge Jesus, o time ostenta um retrospecto invejável: líder invicto do Campeonato Saudita, com apenas uma derrota em todas as competições disputadas.

Do outro lado, o Al-Ahli busca garantir vaga na proxima Champions League asiática. Na terceira colocação, a equipe precisa vencer para ampliar a distância que, atualmente, é de cinco pontos para o quarto colocado, Al-Taawoun.

Prováveis escalações:

Al-Ahli: Mendy; Ibañez, Demiral, Hindi, Al-Amar; Kessié, Al-Asmari, Firmino; Riyad Mahrez, Saint-Maximin e Al-Buraikan. Técnico: Matthias Jaissle.

Al-Hilal: Bono; Abdulhamid, Koulibaly, Al-Bulaihi, Al-Burayk; Rúben Neves, Kanno, Malcom; Michael, Al-Faraj e Mitrovic. Técnico: Jorge Jesus.

Desfalques

Al-Ahli

Gabri Veiga, com lesão no tornozelo e Abdullah Otayf, que rompeu o ligamento cruzado do joelho, são baixas.

Al-Hilal

Neymar e Salem Al-Dawsari, lesionados, são desfalques

Quando é?