Onde assistir a Água Santa x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (9), na Arena BRB Mané Garrincha; confira a transmissão e outras informações do jogo

Água Santa e Palmeiras se enfrentam neste domingo (9), às 18h30 (de Brasília), na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, pela oitava rodada do Campeonato Paulista 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta, da CazéTV no YouTube, do Nosso Futebol e da Zapping na TV fechada, além do Uol Play via streaming (confira a programação completa)

Após empatar com o Corinthians em 1 a 1 na última rodada, o Palmeiras busca reduzir a diferença de quatro pontos para o líder São Bernardo. No momento, o Verdão ocupa a vice-liderança do Grupo D, com 12 pontos. Em sete jogos disputados, a equipe registra três vitórias, três empates e uma derrota. Aproveitamento de 57%.

Por outro lado, o Água Santa está na lanterna do Grupo C, com quatro pontos conquistados. A equipe busca reencontrar o caminho da vitória após uma sequência de um empate e duas derrotas.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Murilo; Vanderlan; Aníbal Moreno, Richard Ríos, Raphael Veiga; Facundo Torres, Estêvão, Mauricio.

Água Santa: Ygor Vinhas; Diogo Batista, Fábio Sanches, Robles, Renan Castro; Villian, Gabriel Santos, Luan Dias; Neilton, Davi Gomes, Ademílson.

Desfalques

Palmeiras

Bruno Rodrigues e Paulinho estão machucados, enquanto Felipe Anderson está em transição física.

Água Santa

Netinho cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Quando é?