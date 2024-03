Onde assistir a ABC x Brusque ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil

Equipes decidem vaga na terceira fase da Copa do Brasil nesta terça-feira (12), no Frasqueirão; confira como acompanhar e outros detalhes

ABC recebe o Brusque na noite desta terça-feira (12), às 21h30 (horário de Brasília), no Frasqueirão, em Natal, pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do Prime Video, no streaming (veja a programação na íntegra aqui).

Na primeira fase da Copa Betano do Brasil, o ABC superou o Treze em um confronto equilibrado. O empate por 1 a 1 no Estádio Amigão, em Campina Grande, beneficiou o time potiguar. Além disso, a classificação para a segunda fase garantiu ao ABC uma premiação de R$ 787,5 mil reais.

Do outro lado, o Brusque volta a campo pela Copa do Brasil após superar o GAS, com um gol solitário, na primeira fase. Na outar competição que disputa, o Campeonato Catarinense, o Quadricolor empatou em 1 a 1 com o Marcílio Días no jogo de ida das quartas de final do torneio.

Prováveis escalações

ABC: Carlos Eduardo; Yuri Ferraz, Richardson, Wesley Santos, Gustavo Daniel; Erick, Ruan, Randerson, Wallyson e Dolglas Skilo; Daniel Cruz. Técnico: Rafael Lacerda.

Brusque: Matheus Nogueira; Cristovam, Wallace Reis, Alex Ruan; Dionísio, Madison, Marcos Serrato; Diego Tavares, Olávio e Paulinho Moccelin. Técnico: Luizinho Lopes.

Desfalques

ABC

Sem desfalques confirmados.

Brusque

Dentinho e Maycon Douglas, lesionados, estão fora do confronto.

