Onde assistir a Vasco x Internacional, pelo Brasileirão

Após sete rodadas, equipe carioca busca a sua primeira vitória no torneio nacional

Afundado da zona de rebaixamento com apenas três pontos e sem vencer no Brasileirão, o busca a sua primeira vitória nesta sexta-feira (7), às 20h30 (de Brasília), em São Januário, contra o , pela oitava rodada da competição nacional. A partida será transmitida pelo canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor também poderá acompanhar o duelo em tempo real, com narração lance a lance, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

JOGO Vasco x Internacional DATA Sexta-feira, 7 de junho LOCAL São Januário - Rio de Janeiro HORÁRIO 20h30 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



O jogo terá transmissão pelo canal Premiere. Aqui, na Goal, você poderá acompanhar todos os lances em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

VASCO

A semana do Vasco foi turbulenta. Depois da importante reunião do Conselho Deliberativo, que manteve Campello em seu cargo na presidência, o clube volta suas atenções para a recuperação no Brasileirão.

Sem vencer até o momento, com apenas três empates e quatro derrotas, a equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo poderá contar com o retorno do goleiro Fernando Miguel, recuperado da lesão na panturrilha direita.

"A gente precisa estar junto, próximo e, de alguma forma, estar conversando para dar confiança. Futebol é feito de conjunto, que é feito não só dos 11 que entram em campo. É um grupo de atletas que representam uma instituição tão grande. Quando não estamos em campo, precisamos entender isso e fortalecer mais ainda", disse o goleiro.

Com Lucas Mineiro suspenso, Raul poderá voltar após ausência pelo mesmo motivo.

Escalação provável:

INTERNACIONAL

Ocupando a quinta posição do Brasileiro, o segue sem contar com Rodrigo Moledo, que apesar de ter treinado ao lado de seus companheiros durante a semana, segue fora. Emerson seguirá no time.

Além do mais, o técnico Odair Hellmann terá um grande desfalque no ataque: Paolo Guerrero. Com o para a disputa da , o jogador deve ser substituído por Rafael Sóbis.

"O Vasco não está vivendo um bom momento, mas sabemos da qualidade do grupo deles, o tamanho da equipe do Vasco. Sempre temos que estar concentrados. O Brasileiro é difícil, não importa o momento de cada time, temos que continuar a fazer o que estamos fazendo para manter o nível de atuação, que é muito bom", analisou Cuesta, sobre o momento do adversário.

Escalação provável: