Vasco: Votação por sindicância fracassa, e Campello segue mandato

Com 202 votos válidos, pleito por sindicância para investigar atual gestão vascaína não dá certo. Alexandre Campello permanece no estádio São Januário

Alexandre Campello segue como presidente do . O Conselho Deliberativo do clube decidiu não instaurar uma comissão de sindicância para investigar o mandatário, que pensava em renunciar ao cargo em caso de votação favorável.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Ao todo, foram 202 votos, todos sigilosos, com 105 contrários à sindicância para investigação do mandato, e outros 97 favoráveis.

A reunião, inicialmente marcada para as 20h (de Brasília) dessa segunda-feira (3), se iniciou com atraso de aproximadamente 50 minutos. A pauta era uma denúncia assinada por 60 conselheiros alegando que Campello não cumpriu acordos judiciais com 200 funcionários demitidos. Isso teria causado prejuízo de R$ 4 milhões ao clube carioca. Os membros da cúpula negam o fato.

Antes da votação, que decidiu não instaurar a comissão de sindicância para investigar o atual mandato, Campello se manifestou.

"Mais uma vez estamos aqui nesse conselho não para discutir questões pertinentes à vida do , mas para tratar de mais uma tentativa de afastar o presidente da diretoria administrativa. O Vasco não suporta mais meias palavras. O que estamos vendo aqui é uma reprise, um filme repetido, uma peça que caracteriza seus autores. Estamos diante de mais uma denúncia vazia. Prejudicam a gestão sem se preocupar se estão prejudicando, e muito, a instituição. Está exposto nos balanços publicados e auditados que o clube passa por dificuldade financeira há muitos anos, e que foi particularmente difícil em 2018. Os credores são testemunhas do trabalho sério e profissional que tem sido feito", comentou na ocasião.

Mais artigos abaixo

"Muitos deles estão nesta sala neste momento me ouvindo e sabem que foram acordos justos para ambos os lados. Quanto as eventuais perdas decorrente desses atrasos, essa é mais uma denúncia sem qualquer fundamento. Se eventualmente perdemos R$ 4 milhões como foi dito, e este numero é contestável, reduzimos a dívida do clube em mais de R$ 90 milhões. Ganhamos muito mais nas negociações realizadas. Basta ver no balanço auditado. Foram R$ 65 milhões de superávit já incluindo essas pretensas perdas alegadas. Eu pergunto: onde está a gestão temerária? Me digam", acrescentou.

"Foram demitidos vários funcionários sim, mas por necessidade financeira. Claramente o clube não conseguia pagar todos os compromissos assumidos. Alguns acordos podem não ter sido efetuados por penhoras ou bloqueios financeiros. Não vou me estender na defesa de uma denúncia tão absurda e vergonhosa. Todos sabem o quanto isso é um ato baixo de ódio, oportunismo, interesses particulares e manipulação de informações", concluiu.