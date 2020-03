Onde assistir a São Paulo x Santos, pelo Campeonato Paulista?

Clássico será disputado neste sábado (14), às 19h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Clássico paulista na área! Embados com as respectivas vitórias na , e voltam suas atenções para o . Neste sábado (14), as equipes entram em campo às 19h (de Brasília), no Morumbi, pela décima rodada do torneio estadual. O duelo terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. A Goal também trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Santos DATA Sábado, 14 de março de 2020 LOCAL Morumbi, São Paulo, BRA HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida tricolor quer a vitória em casa contra o Santos / Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. A Goal também trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SÃO PAULO

Após a vitória sobre a por 3 a 0, o Tricolor se prepara para o clássico contra o Santos no sábado (14), com Fernando Diniz não sabendo se poderá contar com o goleiro Tiago Volpi, que fraturou a mão direita.

Para o seu lugar, o treinador deve utilizar Lucas Perri, revelado pelas categorias de base do clube.

O São Paulo é líder do Grupo C, com 15 pontos. Dois a mais sobre o , segundo colocado.

Provável escalação do São Paulo: Lucas Perri, Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Igor Gomes; Vítor Bueno, Antony e Alexandre Pato.

SANTOS

Após vencer o por 1 a 0 na Copa Libertadores no meio da semana, o volta suas atenções para o Paulista.

Para o clássico, o técnico Jesualdo ainda não sabe se poderá contar com Kaio Jorge, com edema no tornozelo, e Eduardo Sasha, com trauma na lombar.

O Santos é o líder do grupo A, com 15 pontos, e só precisa de mais uma vitória para se classificar matematicamente para as quartas de final da competição.

Provável escalação do Santos: Everson, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Jobson, Diego Pituca e Sánchez; Arthur Gomes, Yuri Alberto e Soteldo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA -SP 1 x 0 São Paulo Campeonato Paulista 8 de março São Paulo 3 x 0 LDU Copa Libertadores 10 de março

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Copa Libertadores adiado - São Paulo x Campeonato Paulista 21 de março 19h (de Brasília)

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 3 x 1 Mirassol Campeonato Paulista 7 de março Santos 1 x 0 Delfín Copa Libertadores 10 de março

Próximas partidas