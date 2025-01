Onde assistir a Santos x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (22), na Vila Belmiro confira a transmissão e outras informações do jogo

Santos e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 21h35 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Campeonato Paulista 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta, do Nosso Futebol+ no pay-per-view, além da CazéTV no YouTube (confira a programação completa).

Na vice-liderança do Grupo B, com quatro pontos, o Santos venceu o Mirassol por 2 a 1 na rodada de estreia e, em seguida, empatou com a Ponte Preta por 1 a 1. Antes do clássico, a semana foi marcada por um acordo verbal com Neymar para que o atacante volte a atuar pelo Peixe, embora ainda seja necessário um acerto com o Al-Hilal, atual clube do brasileiro.

Por outro lado, o Palmeiras está na vice-liderança do Grupo D, com quatro pontos, dois a menos que o líder São Bernardo. Até aqui, o Verdão venceu a Portuguesa por 2 a 0 e empatou com o Noroeste por 1 a 1.

Em 352 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras registra 152 vitórias, contra 108 do Santos, além de 92 empates. No último encontro válido pela decisão do Paulistão 2024, o Verdão venceu por 2 a 1 no placar agregado.

Prováveis escalações

Santos: Gabriel Brazão; JP Chermont, João Basso (Zé Ivaldo), Luan Peres e Escobar; Diego Pituca, Tomás Rincón e Thaciano; Guilherme, Soteldo e Wendel Silva (Tiquinho Soares).

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista (Vanderlan); Aníbal Moreno, Richard Ríos e Veiga; Mauricio, Estêvão e Flaco López.

Desfalques

Santos

Willian Bigode e Aderlan seguem no DM.

Palmeiras

Piquerez, Bruno Rodrigues e Paulinho seguem fora.

Quando é?