Onde assistir a Roma x Ajax, pelas quartas de final da Liga Europa?

Confronto acontece nesta quinta-feira (15), às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Hora da decisão: a Roma recebe o Ajax nesta quinta-feira (15), às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico, na Itália, pelo jogo de volta das quartas de final da Liga Europa . A partida terá transmissão ao vivo na ESPN, na TV fechada. Na Goal , o torcedor também acompanha o jogo em tempo real .

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Roma x Ajax DATA Quinta-feira, 15 de abril de 2021 LOCAL Estádio Olímpico - Roma, ITA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Estádio Olímpico, palco do confronto / Foto: Getty Images

A ESPN, na TV fechada, irá transmitir o jogo desta quinta-feira (15), pelas quartas da Europa League. Na Goal , o torcedor também acompanha os principais lances em tempo real .

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ROMA

Mesmo sem realizar uma grande atuação, a Roma saiu com a vitória no primeiro jogo em gol de falta do brasileiro Ibañez e agora precisa apenas de um empate para conseguir a classificação para as semifinais da Liga Europa.

Para o duelo, Bruno Peres (ex-São Paulo) está suspenso, mas Mkhitaryan deve retornar ao time titular. Smalling e Spinazzola são dúvidas.

Provável escalação da Roma: Pau López; Ibañez, Cristante e Mancini; Calafiori, Diawara, Veretout e Karsdorp; Pedro e Pellegrini; Dzeko.

AJAX

Líder isolado da Eredivisie, o Ajax até jogou melhor que a Roma na Holanda e desperdiçou um pênalti quando esteve na frente no placar, mas novamente levou a virada em seus domínios.

Para o duelo desta quinta, o técnico Erik Ten Hag deve mandar a campo um time muito parecido com o que atuou no primeiro confronto e apostar na qualidade, inegável, de seu elenco, contando com os brasileiros David Neres e Antony, por exemplo, além do craque Dusan Tadic.

Onana e Stekelenburg seguem de fora: Scherpen terá que seguir como titular no gol. Haller também está de fora após gafe do Ajax, que deixou de inscrever um de seus principais jogadores na competição. Blind também está lesionado.

Provável escalação o Ajax: Scherpen; Rensch, Martínez, Timber e Tagliafico; Klaassen, Gravenberch e Álvarez; David Neres, Antony e Tadic.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ROMA

JOGO CAMPEONATO DATA Ajax 1 x 2 Roma Liga Europa 8 de abril de 2021 Roma 1 x 0 Bologna Serie A 11 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Torino x Roma Serie A 18 de abril de 2021 13h (de Brasília) Roma x Atalanta Serie A 22 de abril de 2021 13h30 (de Brasília)

AJAX

JOGO CAMPEONATO DATA Ajax 1 x 2 Roma Liga Europa 8 de abril de 2021 RKC 0 x 1 Ajax Eredivisie 11 de abril de 2021

Próximas partidas