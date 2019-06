Onde assistir a Qatar x Argentina, pela Copa América

Seleções entram em campo neste domingo (23), pela última rodada do Grupo B

Pela terceira e última rodada do Grupo B da , Qatar e entram em campo neste domingo (23), às 16h (de Brasília), na Arena do . O duelo será transmitido ao vivo pelo Sportv. Na Goal, você acompanha em tempo real, lance a lance, clicando AQUI !

Veja informações da partida!

JOGO Qatar x Argentina DATA Domingo, 23 de junho LOCAL Arena do Grêmio - Alegre HORÁRIO 16h (de Brasília)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

QATAR

Com um ponto em dois jogos disputados, o atual campeão asiático empatou com o na primeira rodada em 2 a 2, antes de ser derrotado pela por 1 a 0. No entanto, ainda pode avançar na competição, com uma combinação de resultados.

Escalação confirmada: Al Sheeb; Pedro Miguel, Hatem e Khoukhi; Salman, Hassan, Al-Rawi, Madibo e Al Heidos; Afif e Amoez Abdulla

ARGENTINA

Após a derrota para a Colômbia na estreia e o empate com o Paraguai na quarta-feira (19), os argentinos entram em campo contra o Qatar pressionados por um resultado positivo.

Na lanterna do Grupo B, a Argentina, mesmo que vença, ficará com o terceiro lugar do grupo caso o Paraguai vença a Colômbia.

"Não há tempo, é uma partida, depende de nós, temos que ganhar uma partida da fase de grupos se quisermos nos classificar. Jogamos duas partidas, não ganhamos nenhuma. Para passar da fase de grupos, temos que ganhar sim ou sim", disse Messi.

Escalação confirmada: Marchesín; Casco, Pezzella, Otamendi, Tagliafico; Pereyra, Lo Celso, Paredes, de Paul; Messi, Lautaro Martínez