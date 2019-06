Onde assistir a Palmeiras x Avai, pelo Brasileirão

Líder e lanterna do torneio nacional se enfrentam nesta quinta-feira (13), no Allianz Parque

Líder e único time invicto do Campeonato Brasileiro, o recebe o Avaí nesta quinta-feira (13), às 20h (de Brasília), antes da paralisação para a . A partida terá transmissão ao vivo pelo canal TNT, além do Premiere. Na Goal, você acompanha em tempo real, lance a lance, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

JOGO Palmeiras x Avaí DATA Quinta-feira, 13 de junho LOCAL Allianz Parque - HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal TNT, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor também poderá acompanhar o duelo em tempo real, com narração lance a lance.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PALMEIRAS

Líder do Brasileirão com 16 pontos, o contará com o apoio de sua torcida no Allianz Parque. Até o momento, mais de 21 mil ingressos foram vendidos antecipadamente.

"Quando você enfrenta times que estão bem no campeonato, tem dois lados. Um que é difícil, não pode dar bobeira, senão perde. Mas tem a motivação de querer ganhar do líder do campeonato, que não perde há 31 jogos. Isso vai ficar marcado para quem vencer o Palmeiras", disse Edu Dracena.

Na semana, os torcedores ainda receberam a notícia da renovação de Felipe Melo, que aumentou o seu vínculo até o final de 2021.

Provável escalação:

AVAÍ

O duelo colocará frente a frente o líder contra o lanterna da competição: enquanto o time paulista é o único invicto, a equipe catarinense ainda não venceu.

"Equipe de grande qualidade, treinador campeão, sabemos disso e respeitamos. Mas nos próximos dias temos que estudar o adversário, ver a melhor estratégia para tentar um bom jogo e a vitória. Temos que pensar grande, temos que ir em busca de uma vitória", disse o zagueiro Eduardo Kunde.

Provável escalação: Vladimir, Lourenço, Betão, Kunde e Igor Fernandes; Ricardo (Luan Pereira), Pedro Castro e João Paulo; Getúlio, Caio Paulista (Brizuela) e Brenner (Daniel Amorim)