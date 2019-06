Palmeiras anuncia renovação de contrato com Felipe Melo

O camisa 30 é peça fundamental do elenco de Felipão e já soma 115 partidas com a camisa Alviverde

O anunciou nesta terça-feira (11) a renovação de contrato com o volante Felipe Melo. O jogador estava com vínculo até dezembro deste ano e prorrogou por mais duas temporadas, encerrando somente no final de 2021.

O camisa 30 chegou ao clube em janeiro de 2017, e foi peça fundamental no elenco de Luis Felipe Scolari para a conquista do décimo título do Campeonato Brasileiro, em 2018.

“Estou feliz, muito feliz mesmo. Primeiro de tudo quero agradecer muito a Deus, que abriu as portas da minha vinda para cá e tem feito com que, até o momento, eu tenha uma história bonita no clube. Agradeço também aos meus familiares, aos torcedores, à Família Palmeiras, ao presidente, ao Alexandre Mattos, ao nosso treinador, Felipão, e aos meus companheiros que têm me ajudado bastante. Espero que nesses próximos anos a gente possa conquistar bastante títulos e entrar de vez para a história deste grande clube que é o Palmeiras”, disse Felipe ao site oficial do clube.

O volante soma 115 jogos e sete gols marcados com a camisa do . Neste ano, já balançou as redes duas vezes e participou de 25 partidas.