Onde assistir a Milan x Estrela Vermelha, pela segunda fase da Liga Europa?

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (25), às 17h (de Brasília), no San Siro; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

É briga de vencedores da Liga dos Campeões: nesta quinta-feira (18), no San Siro, à partir das 17h (de Brasília), o Milan recebe o Estrela Vermelha, precisando apenas de um empate simples para se classificar, pela segunda fase da Liga Europa. A partida terá transmissão ao vivo na ESPN , na TV fechada. Na Goal , você acompanha os lances em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Milan x Estrela Vermelha DATA Quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021 LOCAL Estádio San Siro, Milão - Itália HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Rossoneri buscam a classificação na Liga Europa / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN. Na Goal , você também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

MILAN

O Milan deve mandar a campo uma equipe mista para o duelo desta quinta-feira, mesmo após o empate fora de casa no jogo de ida . No ataque, Ibrahimovic deve descansar, dando lugar a Mandzukic. Rebic, por outro lado, deve ser titular e escrever mais um capítulo da rivalidade entre croatas e sérvios.

Alguns desfalques, porém, já são certos: Bennacer, Brahim e Bonera ficarão de fora do confronto, todos lesionados, enquanto Dalot, recuperado, pode começar como titular.

Provável escalação do Milan: Donnarumma; Dalot, Tomori, Romagnoli e Kalulu; Meite e Tonali; Rebic, Castillejo e Krunic; Mandzukic.

ESTRELA VERMELHA

Chance de fazer história no Estrela Vermelha: o time precisa apenas de uma vitória simples fora de casa para conquistar uma classificação para as oitavas de final de uma competição continental, algo que não acontece desde 1995-96, quando o time ainda jogava a Liga Iugoslava e alcançou as quartas de final da Copa da Uefa.

Para o duelo, o vencedor da Liga dos Campeões de 1990-91 conta com uma arma diferente: seu treinador é Dejan Stankovic, ídolo da Inter de Milão , alguém que conhece (e muito bem) o estádio de San Siro.

Stankovic, porém, terá alguns problemas para escalar sua equipe contra o antigo rival: Milan Rodic, expulso no jogo de ida, desfalcará os sérvios, enquanto Aleksandar Katai segue lesionado.

Naša ekipa je sletela u Milano!



🔴⚪️ #fkcz pic.twitter.com/nVXILgIwcq — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) February 24, 2021

Provável escalação do Estrela Vermelha: Borjan; Degenek, Milunovic e Pankov; Ivanic, Sanogo, Petrovic, Kaku e Gobeljic; Ben e Falcinelli.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MILAN

JOGO CAMPEONATO DATA Spezia 2 x 0 Milan Serie A 13 de fevereiro de 2021 Estrela Vermelha 2 x 2 Milan Europa League 18 de fevereiro de 2021 Milan 0 x 3 Inter de Milão Serie A 21 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Milan x Estrela Vermelha Europa League 25 de fevereiro de 2021 17h (de Brasília) Roma x Milan Serie A 28 de fevereiro de 2021 16h45 (de Brasília) Milan x Udinese Serie A 3 de março de 2021 16h45 (de Brasília)

ESTRELA VERMELHA

JOGO CAMPEONATO DATA Estrela Vermelha 2 x 2 Milan Liga Europa 18 de fevereiro de 2021 Spartak Subotica 1 x 2 Estrela Vermelha Campeonato Sérvio 21 de fevereiro de 2021

Próximas partidas