Onde assistir a Inter Miami x Philadelphia Union ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Lionel Messi na MLS 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (29), pela quinta rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Inter Miami recebe o Philadelphia Union na noite deste sábado (29), às 20h30 (de Brasília), no Lockhart Stadium, Fort Lauderdale, pela quinta rodada da temporada regular da Major League Soccer, a MLS, na temporada de 2025. A partida terá transmissão ao vivo e exclusivo da Apple TV+, no streaming, através do pacote MLS Season Pass (veja a programação completa aqui).

Terceiro colocado da Conferência Leste com 10 pontos, o Inter Miami quer a vitória para encerrar a rodada na ponta da tabela. O técnico Mascherano, no entanto, tem dúvidas quanto às condições físicas de Messi, que pode ser poupado.

Do outro lado, o Philadelphia Union está na primeira posição, com 12 pontos. Fora de casa, a equipe busca um novo triunfo para permanecer no topo. O time não tem desfalques para o duelo.

Prováveis escalações

Inter Miami: Ustari; Fray, Lujan, Allen, Alba; Bright, Busquets, Segovia, Cremaschi, Suarez, Allende.

Philadelphia Union: Blake; Westfield, Glesnes, Makhanya, Wagner; Gazdag, Jacques, Lukic, Sullivan; Baribo, Uhre.

Desfalques

Inter Miami

David Ruiz, Robert Taylor e Marcelo Weigandt estão no departamento médico.

Philadelphia Union

Sem desfalques confirmados.

Quando é?