Onde assistir a Flamengo x Corinthians, pela Copa do Brasil

Após derrota por 1 a 0 em casa, o Timão precisa vencer por dois ou mais gols de diferença no Maracanã para se classificar às quartas de final

Após ter vencido o fora de casa por 1 a 0, o recebe a equipe paulista nesta terça-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do . O duelo será transmitido ao vivo pela TV Globo e Sportv. Na Goal, você acompanha em tempo real, lance a lance, clicando AQUI !

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

JOGO Flamengo x Corinthians DATA Terça-feira, 4 de junho LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



Foto: Getty Images

O duelo será transmitido ao vivo pela TV Globo e Sportv. Aqui, na Goal , você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FLAMENGO

Embalado pela vitória por 2 a 0 sobre o no último fim de semana, o contará com o apoio de sua torcida no Maraca. Com mais de 50 mil ingressos vendidos, a equipe ainda terá no comando o treinador interino Marcelo Salles, que assumiu a função após a demissão de Abel Braga.

A única baixa importante ficou por conta do atacante Bruno Henrique, que não atuou devido à lesão no tornozelo. No entanto, ele retornou aos treinamentos e deverá enfrentar o Corinthians. Dessa maneira, o uruguaio De Arrascaeta, que foi o escolhido para vaga, deverá voltar para o banco de reservas com o ataque sendo formado por Diego, Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol.

A esperada estreia do técnico português Jorge de Jesus, ainda não tem data prevista para acontecer. Jesus é aguardado na Gávea nesta pausa do Campeonato Brasileiro para a realização da .

Provável escalação:

CORINTHIANS

Após derrota por 1 a 0 em casa, o Corinthians precisa ganhar por dois ou mais gols de diferença no Maracanã para se classificar às quartas de final da . pelo placar mínimo leva a decisão para os pênaltis.

"Eu não digo aguardar o momento certo para atacar e tentar decidir o jogo. É jogar organizados, concentrado, procurar errar o menos possível, ser agressivo na hora da marcação e, quando tiver as oportunidades, finalizar. Temos dificuldade grande por jogar fora de casa, mas se a gente encontrar um gol nos primeiros minutos ou no primeiro tempo nos dá tranquilidade para buscar o resultado", analisou Vagner Love.

A dúvida fica por conta de Fagner. O lateral-direito não treinou nos últimos dias por conta de dores na coxa esquerda. Sua condição física é monitorada constantemente pelo departamento médico do Corinthians.

Por outro lado, Ramiro está liberado pelos médicos após se recuperar de uma contratura no reto femoral da coxa direita.