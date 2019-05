Onde assistir a Botafogo x Palmeiras, pelo Brasileirão

Equipes entram em campo neste sábado (25), pela sexta rodada do torneio nacional

Líder do Brasileirão, o visita o neste sábado (25), no Estádio Nilton , às 16h (de Brasília), pela sexta rodada. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. Na Goal, você acompanha em tempo real, lance a lance, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

JOGO Botafogo x Palmeiras DATA Sábado, 25 de maio LOCAL Estádio Nilton Santos - Rio de Janeiro HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor também poderá acompanhar o duelo em tempo real, com narração lance a lance.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BOTAFOGO

Na sétima posição, com nove pontos, o Alvinegro entra em campo após vencer o Sol de América por 1 a 0, na . Ciente do desafio de encarar o atual campeão brasileiro, o zagueiro Gabriel disse que o time vai manter a mesma estratégia.

"Nosso estilo de jogo não pode mudar. Claro que com imenso respeito ao Palmeiras. Vai ser difícil, mas temos que manter a característica de posse de bola, ser agressivo e pressionar o adversário. Vai ser um jogo difícil e importante contra uma grande equipe. Sabemos que é num estádio neutro, mas naquela região de Brasília tem muitos botafoguenses. Com todo respeito ao Palmeiras, vamos até lá para fazer um grande jogo", disse.

Desfalques: Erik, Carli e Pimpão

Escalação provável:

PALMEIRAS

Após ter entrado em acordo com o Grupo Globo, o desembarca no Rio de Janeiro com três desfalques: o volante Felipe Melo (suspenso), o meia Raphael Veiga (com lesão na coxa direita) e o atacante Willian (em transição física).

Ricardo Goulart, que já seria desfalque por conta de uma cirurgia no joelho direito, rescindiu o contrato de empréstimo com o clube paulista e retornou à China, onde renovou com o Guangzhou Evergrande.

Escalação provável: