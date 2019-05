Globo, TNT, pay per view: como assistir aos jogos do Palmeiras no Brasileirão?

Depois de longas negociações, atual campeão brasileiro fechou acordo com o Grupo Globo

Finalmente, Palmeiras e Globo chegaram a um acordo para a transmissão de jogos da equipe no Campeonato Brasileiro 2019, tanto para TV aberta como para o pay-per-view. Após cinco rodadas disputadas, as duas partes entraram em acordo que valerá de 2019 a 2024.

Desta forma, os torcedores já poderão acompanhar os duelos do no próximo final de semana. No sábado (25), os comandados de Felipão visitam o , no Engenhão, às 16h (de Brasília), com transmissão do Premiere para todo o .

* Os duelos disputados com -PR, , Ceará, e , só poderão ser transmitidos pelo 'Grupo Turner', devido ao acordo assinado entre os clubes e o grupo inglês.

VEJA COMO FICOU A DIVISÃO DOS DIREITOS DE TRANSMISSÃO

SPORTV

O Sportv pode transmitir de uma a duas partidas por rodada, mas apenas das equipes com quem tem contrato, sem direito de transmissão para a cidade onde as partidas acontecem: , Avaí, Botafogo, , , , , , , , , e .

TNT

Clubes que fecharam com o "Grupo Turner" terão todas as partidas entre si transmitidas, mesmo para as cidades onde acontecem: , Bahia, Ceará, Fortaleza, Internacional, e .

PAY-PER-VIEW

Transmite todas as partidas entre as 19 equipes com quem assinou contrato. Apenas jogos que envolvem Atlhetico-PR não serão transmitidos, que entrou em acordo com a Globo apenas para a TV aberta.

GLOBO

A TV aberta fechou contrato com as 20 equipes. Desta forma, pode passar de dois a três jogos por rodada, divididos de acordo com a região do país.