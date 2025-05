Arminia Bielefeld x Stuttgart: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da final Copa da Alemanha 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (24), em Berlim; confira a transmissão e outras informações do jogo

Arminia Bielefeld x Stuttgart se enfrentam na tarde deste sábado (24), às 15h (de Brasília), no Olympiastadion, em Berlim, pela grande decisão da Copa da Alemanha 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN3, na TV fechada, e e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

⁠O Arminia Bielefeld chega a grande surpresa nesta decisão. Campeão da terceira divisão alemã, o time é considerado a zebra da competição. O técnico Michél Kniat tem dúvidas na lateral-direita, com Lannert e Hagmann brigando pela posição.

Já o Stuttgart fez uma temporada de altos e baixos, mas chega à final confiante. A equipe quer encerrar o ano com um título.

Prováveis escalações

Arminia Bielefeld: Kersken; Hagmann, Schneider, Grosser, Oppie; Russo, Schrek, Corboz; Bazee, Wörl, Grodowski.

Stuttgart: Nübel; Jaquez, Chabot, Hendriks; Vagnoman, Karazor, Millot, Mittelstädt; Leweling, Undav, Woltemade.

Desfalques

Arminia Bielefeld

Semi Belkahia está no departamento médico.

Stuttgart

Sem desfalques confirmados.

Quando é?