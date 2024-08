Onde assisir a Brusque x Sport ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais Série B 2024

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (27), no Estádio Ressacada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Brusque e Sport se enfrentam nesta terça-feira (27), às 21h (de Brasília), no Estádio Ressacada, em Florianópolis, pela 23ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta, do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Sem vencer há cinco jogos, com quatro derrotas e um empate, o Brusque segue na luta contra o rebaixamento. Com 19 pontos, a equipe está a seis do Paysandu, primeira equipe fora do Z-4. Já o Sport, no meio da tabela, com 32 pontos, busca a recuperação após duas derrotas consecutivas.

Prováveis escalações

Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Ianson, Wallace Reis, Luiz Henrique; Diego Mathias, Lorran, Serrato, Alex Ruan; Rodrigo Pollero e Guilherme Queiróz.

Sport: Caíque França, Fabinho, Alyson, Chico e Cariús; Felipe, Pedro Martins (Fábio Matheus) e Lucas Lima; Barletta, Zé Roberto e Wellington Silva.

Desfalques

Brusque

Sem desfalques confirmados.

Sport

Fabricio Domínguez e Titi Ortíz vão cumprir suspensão.

Quando é?

Data: terça-feira, 27 de agosto de 2024

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Estádio Ressacada - Florianópolis, SC