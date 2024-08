Onde assisir a Atlético-GO x Internacional ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (18), no Estádio Antonio Accioly; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-GO e Internacional se enfrentam neste domingo (18), às 16h (de Brasília), no Estádio Antonio Accioly, em Goiânia, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão da Globo (para Rio Grande do Sul e Goiás) na TV aberta, e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na lanterna do Brasileirão, com apenas 12 pontos conquistados, o Atlético-GO entra em campo pressionado pela vitória. Sem vencer há 13 rodadas, com nove derrotas e quatro empates, o Dragão registra um aproveitamento de 18% no torneio nacional.

Já o Internacional, no meio da tabela, com 25 pontos e um aproveitamento de 46%, vem de três empates consecutivos no Brasileirão. Para o confronto, o técnico Roger Machado terá os retornos de Vitão e Bruno Henrique.

Prováveis escalações

Atlético-GO: Pedro Rangel; Maguinho, Adriano Martins, Pedro Henrique e Rodallega; Rhaldney, Gabriel Baralhas e Alejo Cruz; Shaylon, Derek e Luiz Fernando.

Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Vitão (Mercado), Rogel e Bernabei; Fernando (Rômulo), Thiago Maia (Bruno Henrique), Bruno Tabata, Gabriel Carvalho e Wesley (Bruno Henrique); Valencia.

Desfalques

Atlético-GO

Guilherme Romão cumprirá suspensão, enquanto Roni, Bruno Tubarão, Alix Vinicius e Gonzalo Freitas estão lesionados.

Internacional

Borré, Igor Gomes, Alan Patrick e Ivan estão machucados.

Quando é?