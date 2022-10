Omonia Nicosia x Manchester United: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Europa League

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (6), pela terceira rodada do grupo E da Liga Europa; veja como acompanhar na TV e na internet

O Manchester United visita o Omonia na tarde desta quinta-feira (6), no GSP Stadium, às 13h45 (de Brasília), pela terceira rodada do Grupo E da Liga Europa. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo no Star+, pela plataforma de streaming.

Lanterna do grupo sem ainda ter pontuado, o Omonia não tem problemas confirmados no elenco para o duelo desta quinta. No entanto, Moreto Cassama e Hector Yuste têm problemas físicos e são dúvidas.

Já o Manchester United é o vice-líder da chave e sabe que precisa vencer para continuar na luta pela primeira posição. Raphael Varane, com problema no tornozelo, pode ser poupado do duelo, enquanto Dubravka e Van de Beek são dúvidas. O desfalque certo nos Red Devils é Harry Maguire.

Escalações:

Escalação do provável OMONIA: Fabiano; Miletic, Yuste, Panagiotou; Matthews, Charalampous, Papoulis, Dikserand, Lecjaks; Ansarifard, Bruno.

Escalação do provável MANCHESTER UNITED: De Gea; Dalot, Lindelof, Martinez, Shaw; Casemiro, Eriksen; Antony, Fernandes, Elanga; Martial.

Desfalques

Omonia

Sem desfalques confirmados.

Manchester United

Harry Maguire, lesionado, é desfalque.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 6 de outubro de 2022.

• Horário: 13h45 (de Brasília).

• Local: GSP Stadium, Strovolos - CY.