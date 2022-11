Oferecido, meia Oliveros agrada ao Fortaleza; Vasco também avalia nome

Fluminense descartou Auli Oliveros, de 21 anos, no mercado da bola. A pedida é de US$ 700 mil por 60% dos direitos econômicos

O meio-campista Auli Oliveros, que foi oferecido e recusado pelo Fluminense, também teve o nome sugerido a Fortaleza e Vasco, como soube a GOAL. O agente André Cury é o intermediário que tenta a transferência do atleta para o futebol brasileiro com autorização do estafe do jogador, liderado pelo empresário colombiano John Dewi.

Os cearenses aprovaram o nome do atleta e conversam sobre os detalhes para um possível acordo. O Águilas Doradas, da Colômbia, pede US$ 700 mil (R$ 3,7 milhões na cotação atual) por 60% dos direitos econômicos do jogador.

A pedida dos colombianos é para que o valor seja pago à vista, mas esta é uma das questões negociadas entre as partes.

O Vasco ainda estuda a possibilidade de investimento no jogador. Embora ele seja um dos destaques da atual Liga Colombiana, a diretoria não tem convicção de que seria a contratação mais adequada para o elenco neste momento. O diretor-executivo Paulo Bracks foi procurado para falar sobre o tema.

O Fluminense, primeiro a ser procurado para falar sobre o jogador, não teve interesse na contratação. O presidente Mário Bittencourt, inclusive, bloqueou o agente do atleta em um aplicativo de mensagens — eles usavam a ferramenta para estabelecer contato nos últimos dias. No entanto, desde a eleição presidencial do Flu, ocorrida em 26 de novembro, não houve novas conversas.

Auli Oliveros fez 31 partidas pelo Rionegro Águilas na atual temporada, com 1.804 minutos em campo. No período, ele fez dois gols e se responsabilizou por oito assistências. O jogador é quem mais deu passes para gols no torneio nacional.